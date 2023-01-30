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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة في سعر جرام عيار 21.. ونصيحة عند شراء سبائك الذهب| تفاصيل

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، حقيقة انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد بأن سبائك الذهب المتواجدة فى الأسواق مغشوشة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم| تفاصيل

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وقال “فرج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، “لا يمكن تقليد الدمغة الرسمية على سبائك الذهب”، منوها بأن "الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد وواضحة تماما، ومدون عليها العيار، ولا يوجد أزمة طالما مختومة بختم الحكومة”.
وحذر مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، من شراء سبائك الذهب أون لاين، قائلا "من يشترى سبائك ذهبية على الأون لاين فهو مسئول، ويتحمل نتيجة اختياره".

ونصح الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، المواطنين، قائلا “على المواطن عند الشراء أن يشتري السبائك أو المشغولات المدموغة في مصلحة الدمغة والموازين لأنها مختومة بالأختام الرسمية وهى آمنة تماما٫ وأن يشتري من مكان معتمد بفاتورة معتمدة رسمية”.


نصيحة مهمة من الشعبة

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب واصف، رئيس  شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب محليا يتأثر بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن سعر الصرف مستقر، وهناك توجه إيجابي للاقتصاد المصري قريبا، وفقا للتقارير الدولية.

وتابع "واصف"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، والمذاع على فضائية “تن”، أن توجه الذهب الفترة المقبلة سيكون في ارتفاعات وفقا لزيادات البورصة العالمية ، حيث أنه من المتوقع أن يصل لـ 2000 جنيه ليتوافق مع سعره عالميا، ولكنها ستكون بطيئة، ناصحا المواطنين: “الذهب زينة وخزينة واشتري المشغولات بصناعة محلية هتتزين بيها وبردو استثمار”.  

ونصح المواطنين: "انزلوا اشتروا من محل على أرض الواقع ، وخاضع لمراقبة ، ويمكنك الحصول على فاتورة منه ، متابعا: "الشراء من السوشيال ميديا شيء مش طبيعي".  


انخفاض سعر الجرام

أما عن سعر الذهب فسجل انخفاض بنحو 10 جنيهات في المعدن الأصفر عيار 24، حيث سجل 1988 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1740 جنيها، كما انخفض سعر الذهب عيار 18 عند 1491 جنيها.

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