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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم| تفاصيل

الذهب
الذهب

حذر الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، من شراء سبائك الذهب أون لاين٫ قائلا: "من يشترى سبائك ذهبية على الأون لاين هو مسئول ويتحمل نتيجة اختياره".

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وكشف الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حقيقة انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد بأن سبائك الذهب المتواجدة في الأسواق مغشوشة.
 

وقال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب،: "لا يمكن تقليد الدمغة الرسمية على سبائك الذهب"، موضحا: "الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد وواضحة تماما، ومدون عليها العيار، ولا يوجد أزمة طالما مختومة بختم الحكومة".

سعر جرام الذهب

 

وحقق سعر الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا في جميع الأعيرة بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 يناير 2023،  حيث سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم، سجل 2000 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأثنين 30 يناير 2023، سعر 1750 جنيها بعد انخفاض جرام الذهب، فيما سجل عيار 18 في مصر اليوم الأثنين 30 يناير 2023، 1500 جنيه.

 

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