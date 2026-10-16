خناقة الجيران في الشارع.. مزارع يعتدي بالضرب على شقيقتين بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدي أحد الأشخاص بالضرب على فتاتين أثناء سيرهما بأحد شوارع محافظة الفيوم، وتدخل عدد من الأهالي لفض المشاجرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إبشواي بلاغًا من ربة منزل وشقيقتها، مقيمتين بدائرة المركز، تتضرران فيه من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب أثناء سيرهما بأحد الشوارع بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن الواقعة نشبت بسبب خلافات بين الطرفين تتعلق بالجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه مزارع ومقيم بدائرة المركز ذاتها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.