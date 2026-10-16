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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يطالب الرئيس اللبناني بعدم إعادة شحنة متفجرات إلى حزب الله

روبيو و الرئيس اللبناني
روبيو و الرئيس اللبناني
أ ش أ

حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الرئيس اللبناني جوزيف عون، على عدم إعادة شحنة من المتفجرات إلى حزب الله، بعدما حاول الحزب تهريبها إلى بيروت الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ومصدر آخر مطلع على فحوى اتصال بينهما.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة، إذ تمثل اختبارًا لمدى تصميم الحكومة اللبنانية على مواجهة حزب الله وتنفيذ سياستها الرامية إلى إبقاء الأسلحة خارج سيطرة الجهات غير التابعة للأجهزة الأمنية الرسمية للدولة -وذلك وفق ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة.

وكانت قوات الأمن اللبنانية قد اعترضت الشاحنة الأسبوع الماضي عند نقطة تفتيش على الطريق السريع الذي يربط سهل البقاع بالعاصمة بيروت. وقال مسؤولون لبنانيون إن الشاحنة كانت تحمل نحو 780 كيلوجرامًا من المتفجرات، من بينها مادة «تي إن تي» ومتفجرات «سي 4»، مشيرين إلى القبض على مشتبهين بهما بتهمة نقل الشحنة.

وعقب توقيف الشاحنة، أقر حزب الله بأن المتفجرات تعود إليه، لكنه قال إنها كانت مخصصة للاستخدام ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. واستغل معارضو الحزب في لبنان الواقعة باعتبارها دليلًا إضافيًا على مخاطر امتلاك الميليشيا الشيعية أسلحة وممارستها أنشطة عسكرية بصورة مستقلة عن الدولة، فيما ضغط الحزب وحلفاؤه على الحكومة للإفراج عن العضوين الموقوفين وإعادة المتفجرات إليه.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو حث عون على «محاسبة جميع من أصدروا الأوامر بعملية الشحن ومولوها وأداروها»، مشددًا على أنه «يجب ألا تكون إعادة المتفجرات إلى حزب الله مطروحة للنقاش بأي حال من الأحوال».

من جانبه، أكد عون لروبيو أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ينفذان بالكامل القرارات الرامية إلى منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني. وشدد عون كذلك على أن السلطات القضائية لن تتهاون مع المسؤولين عن الواقعة، وستطبق القوانين دون محاباة، مضيفًا، وفقًا لمسؤول لبناني، أنه أبلغ روبيو بأن «لن يُفرج عن أي شخص ما لم تثبت براءته».

وفيما تواصل إسرائيل شن غارات في جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف مواقع لحزب الله، طلب عون من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات والسماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم دون التعرض للاستهداف، بحسب مكتب الرئيس اللبناني.

وعقب اتصاله بعون، تحدث روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت عن التعليق على فحوى المحادثة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس اللبناني

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