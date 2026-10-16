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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: وضع أسعار عادلة لبنجر السكر تضمن استمرار الفلاح في الإنتاج وتدعم الاكتفاء الذاتي

النائب توفيق أبو أحمد
النائب توفيق أبو أحمد
محمد الشعراوي

أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية وضع أسعار توريد عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حقوق المزارعين ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج، مشيرًا إلى أن محصول بنجر السكر يمثل أحد المحاصيل المهمة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأوضح أبو أحمد في تصريحات خاصة أن محصول بنجر السكر قد يشهد وفرة في الإنتاج خلال بعض المواسم، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة تضمن تسويق المحصول واستلامه من المزارعين بأسعار عادلة، بما يحميهم من الخسائر ويشجعهم على التوسع في زراعته خلال المواسم المقبلة.

أهمية توعية المزارعين

وشدد على أهمية توعية المزارعين قبل بدء موسم الزراعة، وتقديم المعلومات اللازمة لهم بشأن المساحات المطلوبة، واحتياجات السوق، وتكاليف الإنتاج، وآليات التوريد، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات زراعية مدروسة تحقق لهم عائدًا مناسبًا وتحد من احتمالات زيادة المعروض بصورة تؤثر سلبًا على أسعار المحصول.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الشركات المتعاقدة مع المزارعين، خاصة الشركات التي توفر التقاوي وتتولى استلام المحصول، بما يضمن وضوح الالتزامات بين الطرفين، والتزام الشركات باستلام المحصول وفقًا للتعاقدات المبرمة وبأسعار عادلة ومعلنة، تحفظ حقوق الفلاح وتشجعه على مواصلة الإنتاج.

وأضاف أن توفير الحوافز المناسبة للمزارعين يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن دعم الفلاح لا يتحقق فقط بتوفير مستلزمات الزراعة، وإنما يتطلب أيضًا ضمان وجود سوق مستقر لتسويق المحاصيل وتحقيق عائد يتناسب مع الجهد والتكلفة.

وأكد أبو أحمد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يتطلب الاهتمام بمحاصيل البنجر وقصب السكر، باعتبارهما من الركائز الأساسية لصناعة السكر محليًا، وهو ما يستلزم تبني سياسات متكاملة تشجع المزارعين على زراعتهما، وتضمن استقرار منظومة الإنتاج والتوريد.

واختتم بالتأكيد على أن وضع أسعار عادلة، وتوفير التوعية والإرشاد الزراعي، وضمان التزام الشركات باستلام المحاصيل، تمثل خطوات مهمة لدعم الفلاح المصري وزيادة الإنتاج المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

النائب توفيق أبو أحمد لجنة الزراعة النواب أسعار توريد

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