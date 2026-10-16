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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: أسعار توريد عادلة للمحاصيل الإستراتيجية ضرورة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي

الفلاح المصري
الفلاح المصري
محمد الشعراوي

أكد النائب ياسر عرفة أهمية وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المنزرعة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن دعم الفلاح المصري يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الزراعية والأمن الغذائي القومي، مشيرا إلى أن توفير الحوافز المناسبة للمزارعين يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وشدد على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يمنح المزارعين رؤية واضحة قبل بدء مواسم الزراعة، ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشأن المساحات المستهدف زراعتها، مع ضرورة مراعاة التكلفة الفعلية للإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية، بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح واحتياجات الدولة.

 تحديد أسعار عادلة للمحاصيل

وأضاف أن تحديد أسعار عادلة للمحاصيل قبل موسم التوريد يمثل أحد الأدوات المهمة لتحفيز الفلاح على زيادة الإنتاج، وضمان توفير كميات أكبر من المحاصيل محليًا، الأمر الذي ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد عرفة أن الاهتمام بالفلاح المصري وتوفير الدعم اللازم له يجب أن يرتبطا بإجراءات عملية تضمن تسهيل تسويق المحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومراعاة الأعباء التي يتحملها المزارعون، بما يحقق عائدًا عادلًا لجهودهم ويعزز استدامة النشاط الزراعي.

الفلاح المصري دعم الفلاح زيادة الإنتاج المساحات المنزرعة

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