فرنسا وألمانيا : ضرورة بقاء أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات

أكدت فرنسا وألمانيا ضرورة الحفاظ على مكانة أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات، مع ضمان التوفيق بين خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية والحفاظ على فرص العمل.

وأعلنت باريس وبرلين - في بيان مشترك اليوم /الجمعة/- التوصل إلى اتفاق بشأن نهج مشترك يستهدف ضمان مستقبل صناعة السيارات الأوروبية، من خلال تطوير صناعة تنافسية ومبتكرة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، تنتج سياراتها داخل أوروبا وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح البيان أن البلدين يتمسكان بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، بالتوازي مع تعزيز قدرة أوروبا على تطوير وإنتاج الجيل المقبل من السيارات الكهربائية، بما يضمن مواكبة التحول نحو التنقل النظيف للاستثمارات والابتكار والإنتاج في فرنسا وألمانيا ومختلف أنحاء القارة الأوروبية.

وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا تقترحان، لتحقيق هذه الأهداف، تنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات تجمع بين مسار أوروبي طموح لإزالة الكربون ومرونة تنظيمية تراعي اختلاف ظروف الأسواق والتطورات التكنولوجية، إلى جانب تقديم حوافز ملموسة للاستثمار والبحث والتطوير والإنتاج في أوروبا، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذا النهج المتوازن سيسمح للاتحاد الأوروبي بمواصلة تحقيق أهدافه المناخية، مع تعزيز سيادته التكنولوجية وقاعدته الصناعية وقدرته التنافسية على المستوى الدولي في قطاع السيارات.

وشدد البيان على ضرورة أن تظل أوروبا قارة قادرة على الابتكار والاستثمار والإنتاج، بالتوازي مع حماية المناخ والحفاظ على الوظائف، مؤكدًا عزم فرنسا وألمانيا العمل سريعًا مع شركائهما الأوروبيين، انطلاقًا من هذا التوجه المشترك، للتوصل إلى اتفاق.

وأكد البلدان أن لديهما مسؤولية تجاه العمال والصناعات والمواطنين، تتمثل في ضمان استمرار أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات، وتحقيق هدف إقامة صناعة سيارات أوروبية تنافسية ومبتكرة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، تنتج داخل أوروبا وتوفر فرص عمل المستقبل.