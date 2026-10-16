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فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشأن الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بالشارع الجديد في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط شكاوى من صعوبة الحصول على الخدمة، ومزاعم بشأن توجيه عبارات تهديد للمترددين على الشباك.


وأظهر المقطع شكوى أحد المواطنين من تكدس المترددين أمام الشباك، فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بشأن طريقة تعامل إحدى الموظفات مع المواطنين، مشيرين إلى توجيهها عبارات تهديد، من بينها: «اللي هيقرب هزعله».


وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين طالب عدد منهم بالتحقق من حقيقة الواقعة وفحص ملابساتها، للوقوف على ما حدث وضمان حسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات.
كما طالب متابعون ببحث أسباب التكدس أمام شباك مطبوعات التأمين، والعمل على تنظيم حركة المترددين وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة، بما يسهم في الحد من الزحام وتجنب وقوع مشادات بين المواطنين والعاملين.
ولم يتسنّ التأكد بشكل مستقل من صحة المزاعم المتداولة بشأن الواقعة أو ملابساتها

القليوبية محافظة القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي مطبوعات التأمين شبرا الخيمة

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