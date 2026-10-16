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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 110 جنيهات.. الذهب يرتفع في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 110 جنيهًا على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و7085 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

الذهب يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب مسار أسعار الفائدة

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيها للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4177 دولار للشراء و 4176 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب

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