فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

حرصت الفنانة كندة علوش، على حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة بشكل مميز ولافت.

إطلالة كندة علوش

أطلت كندة علوش، مرتديه فستان طويل وناعم باللون البيج، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كندة علوش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كندة علوش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة كندة علوش