سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل بـ 5 آليات باتجاه قرية أبو مذراة

أفاد التلفزيون السوري بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ5 آليات باتجاه قرية أبو مذراة في ريف القنيطرة الجنوبي.
وفي وقت لاحق ؛ توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وأضرمت النيران في مستودع ومنزل.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن النيران التهمت أجزاء من المنزل، وتمكن الأهالي من إخمادها عقب انسحاب القوة.
وكانت قوة مؤلفة من خمس آليات، توغلت الأربعاء، في منطقة وادي الرقاد، عبر بوابة تل أبو الغيثار المحاذية للجولان السوري المحتل، واقتحمت منزلاً واحتجزت عدداً من الشبان الموجودين داخله لنحو ساعة، واستولت على دراجةٍ نارية قريبة، وأطلقت النار باتجاه أراض خالية قبل انسحابها.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.