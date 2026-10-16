السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ50 جنيهًا.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين

في ظل الضغوط المعيشية وحرص الأسر على تدبير احتياجاتها اليومية بأقل تكلفة ممكنة، تتواصل التحركات الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من خلال مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027.

284 منفذًا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مبادرة تخفيض الأسعار أطلقها وزير التموين بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساعد الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها اليومية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تُنفذ من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومجمعات «كاري أون»، بما يوسع نطاق استفادة المواطنين من التخفيضات المعلنة.

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ50 جنيهًا

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن المبادرة تشمل 30 سلعة أساسية، من بينها السكر بسعر 25 جنيهًا، والأرز بسعر 25 جنيهًا، والدقيق بسعر 20 جنيهًا، إلى جانب الزيت عبوة 700 مللي بسعر 50 جنيهًا.

وتستهدف المبادرة إتاحة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، مع متابعة توافر المنتجات في المنافذ المشاركة، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين والحد من الأعباء المرتبطة بشراء السلع الأساسية.

مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة حتى مارس 2027

ولفت أحمد كمال إلى أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، وتنتهي في مارس 2027، مؤكدًا أن الوزارة تتابع نتائج المبادرة بصورة مستمرة من خلال غرفة العمليات، للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار المعلنة وتقييم مستوى التنفيذ.

وأضاف أن المتابعة المستمرة تستهدف التأكد من تحقيق المبادرة لأهدافها، ورصد أي معوقات قد تؤثر على استفادة المواطنين من التخفيضات، بما يدعم كفاءة التنفيذ داخل المنافذ المشاركة.

جولات ميدانية لمراقبة الأسعار ونسب التخفيضات

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة تنفذ جولات ميدانية لمتابعة سير المبادرة، والتأكد من التزام المنافذ بالأسعار المقررة ونسب التخفيضات المعلنة، التي تتراوح بين 20% و25%.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة الأسواق وتعزيز الرقابة على تنفيذ المبادرة، بما يضمن حصول المواطنين على السلع بالأسعار المعلنة، ويعزز جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

وتظل متابعة توافر السلع واستمرار الالتزام بالتخفيضات من أبرز العوامل التي تحدد مدى استفادة المواطنين من المبادرة، خاصة مع أهمية السلع الأساسية في تلبية الاحتياجات اليومية للأسر.