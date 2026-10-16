إيران.. رصد ناقلة نفط مخالفة مشتعلة في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز

أعلن الجيش الإيراني رصد ناقلة نفط مخالفة مشتعلة في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز .

وأكد الجيش الإيراني في بيان له؛ أن التحركات غير المنسقة في الممرات المحظورة بمضيق هرمز تسبب انعدام الأمن للسفن الأخرى.

ومن جانبها ؛ أشارت العلاقات العامة للقوات البحرية بالجيش الإيراني إلى أن الناقلة كانت تسعى إلى عبور المنطقة المحظورة في نطاق بحر عُمان.

ولفتت العلاقات العامة للقوات البحرية بالجيش الإيراني إلى أن ناقلة النفط المخالفة كانت قد أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مضيق هرمز يقع تحت السيطرة والإشراف الكاملين لرجال هذه القوة البواسل والقوة البحرية في الحرس الثوري.