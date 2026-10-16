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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني: لدينا خطط لإجبار القطع الأمريكية على الابتعاد عن سواحلنا في أي تصعيد جديد

المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا
المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا
خاطر عبادة

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، أن القوات المسلحة الإيرانية لديها خطط جاهزة من شأنها إجبار القطع البحرية الأمريكية على الابتعاد لمسافات أبعد عن السواحل الإيرانية في حال وقوع أي تصعيد جديد في المنطقة.


وأوضح أكرمي نيا، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية تعمل على دفع السفن التجارية لعبور الممر الجنوبي في مضيق هرمز، وهو ما يعرضها لمخاطر وأضرار محتملة، مشدداً على أن الجيش الإيراني يوصي مالكي السفن وناقلات الشحن بالالتزام بالمسار الآمن الذي تحدده إيران داخل المضيق لضمان سلامتهم وسلامة الملاحة.


وأشار المتحدث إلى أن القدرات الدفاعية الجوية للبلاد شهدت تطوراً كبيراً وتجاوزت المستويات التي كانت عليها خلال حرب الـ12 يوماً، لافتاً إلى أن الجيش أجرى مناورات مشتركة مع القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري بهدف تعزيز التنسيق الميداني ورفع الجاهزية القتالية، بالإضافة إلى إدخال معدات ومنظومات جديدة إلى التشكيلات القتالية.


وفي سياق متصل، أكد أكرمي نيا أن السفن الحربية الأمريكية اضطرت للابتعاد أكثر من 500 كيلومتر عن سواحل الخليج، وأن القوات الإيرانية تمكنت من إسقاط عدة مسيرات أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن تغطية الدفاع الجوي تم تعزيزها بشكل واسع في مختلف أنحاء البلاد مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

الجيش الإيراني أمريكا مضيق هرمز

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