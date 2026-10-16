كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال السيارات 2026

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل مبادرة إحلال السيارات القديمة خلال عام 2026، في ظل البحث عن شروط الاشتراك والمستندات المطلوبة للتقديم، إلى جانب قيمة الحافز الأخضر المتاح للمستفيدين وأنظمة سداد ثمن السيارات الجديدة.

وتشمل مبادرة جو جرين مصر عددا من الضوابط المتعلقة بأهلية المتقدمين ومواصفات السيارات القديمة، فضلا عن إجراءات التسجيل وآليات الاستفادة من الحوافز المقررة. ومع ذلك يتعين على الراغبين في الاشتراك التأكد من استمرار المبادرة وفتح باب التقديم خلال عام 2026، ومراجعة الشروط والقيم المالية المعتمدة لدى الجهات الرسمية.

إحلال السيارات 2026

شروط التقديم في مبادرة إحلال السيارات 2026

تتضمن الشروط الواردة بشأن مبادرة إحلال السيارات مجموعة من الضوابط التي ينبغي مراجعتها قبل تقديم الطلب، وتشمل ما يلي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما عند اختيار نظام السداد النقدي.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و65 عاما للاستفادة من نظام التقسيط.

أن يكون قد مضى على تصنيع السيارة القديمة 20 عاما وفقا للشروط المحددة للمبادرة.

أن تكون السيارة مرخصة في إحدى المناطق المشمولة بالمبادرة.

أن تكون رخصة سيارة الأجرة باسم مقدم الطلب عند التقديم لإحلال سيارة تاكسي.

استيفاء شروط ملكية السيارة والمدة المطلوبة للاحتفاظ بها وفقا للقواعد المعمول بها.

وتختلف بعض الضوابط بحسب نوع المركبة ونظام السداد، لذلك يجب التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بفئة السيارة قبل بدء إجراءات التسجيل.

السيارات

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

يتعين على الراغبين في الاستفادة من المبادرة تجهيز المستندات اللازمة لإثبات الهوية وملكية السيارة ومحل الإقامة، وتشمل المستندات الواردة ضمن متطلبات التقديم ما يلي.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة رخصة السيارة القديمة باسم المتقدم.

شهادة إثبات صافي الدخل الشهري عند اختيار نظام التقسيط.

مستند حديث لإثبات محل الإقامة مثل إيصال الكهرباء أو المياه أو الغاز.

عقد إيجار عند الحاجة إلى إثبات محل الإقامة إذا لم تكن إيصالات المرافق باسم المتقدم.

أية مستندات إضافية تطلبها الجهات المسؤولة وفقا لنوع السيارة ونظام التمويل.

وينصح بمراجعة قائمة المستندات المعتمدة قبل تقديم الطلب للتأكد من صلاحيتها واكتمالها وتجنب تأخير الإجراءات بسبب نقص الأوراق.

خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات 2026

يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات العامة التالية في حال إتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمبادرة جو جرين مصر بعد التأكد من صحة الرابط واعتماده من الجهة المسؤولة.

2. اختيار خدمة التسجيل أو الاشتراك في المبادرة إذا كانت متاحة.

3. إدخال البيانات الشخصية وبيانات مالك السيارة بدقة.

4. تسجيل بيانات السيارة القديمة والتحقق من مطابقتها لشروط الإحلال.

5. الاطلاع على السيارات الجديدة المتاحة واختيار الطراز المناسب.

6. تحديد طريقة السداد سواء نقدا أو بالتقسيط وفقا للخيارات المتاحة.

7. رفع المستندات المطلوبة واستكمال بيانات الطلب.

8. متابعة حالة الطلب والالتزام بالإجراءات التي تحددها الجهات المسؤولة حتى استكمال عملية الإحلال.

ولا يعني اتباع هذه الخطوات قبول الطلب تلقائيا، إذ يرتبط ذلك باستيفاء الشروط والموافقة على المستندات وتوافر السيارات والتمويل وفقا للقواعد المعتمدة.

قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات

تتضمن البيانات المتداولة بشأن المبادرة قيما مختلفة للحافز الأخضر بحسب نوع المركبة، بهدف تخفيف جزء من تكلفة استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وتتمثل القيم الواردة في البيانات المتاحة فيما يلي:

السيارات الملاكي تحصل على حافز يعادل 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

سيارات التاكسي تحصل على حافز يعادل 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه.

سيارات الميكروباص تحصل على حافز يعادل 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى التحقق من استمرار العمل بها خلال عام 2026، إذ لا يمكن اعتبارها قيما سارية بصورة مؤكدة دون الرجوع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

إحلال السيارات

أنظمة تقسيط السيارات الجديدة

تتيح البيانات المتداولة بشأن المبادرة إمكانية شراء السيارة الجديدة نقدا أو من خلال أنظمة تمويل بالتقسيط، مع الإشارة إلى مدد سداد قد تصل إلى 7 أو 10 سنوات بحسب نوع المركبة وشروط جهة التمويل.

وقبل إتمام التعاقد ينبغي للمستفيد مراجعة قيمة المقدم والقسط الشهري وإجمالي المبلغ المستحق طوال مدة التمويل، إلى جانب أسعار الفائدة أو العائد والرسوم الإدارية وشروط التأمين والضمان والصيانة.

كما يجب التأكد من مدى إمكانية الجمع بين الحافز الأخضر ونظام التمويل المختار، ومعرفة الشروط التي قد تؤثر في القيمة النهائية المستحقة على المتقدم.