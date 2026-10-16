أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو تبدأ من 685 ألف جنيه.. أفاتار تكشف عن T09 الجديدة كليا.. أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة

استقبل أسطول شرطة دبي سيارة جديدة من الفئة الخارقة، مع انضمام لامبورجيني تيميراريو الهجينة، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الأداء، مع قدرات مميزة من ناحية التسارع والانطلاق، لتكون من أحدث الاصدارات وسط أسطول الدوريات الفاخرة التابعة للشرطة.

تبدأ من 685 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر

يقدم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع اختلاف القدرات التقنية والفنية منها منظومة نقل الحركة، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

أوبل تقدم أسترا 2027 بتصميم هاتشباك.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل أوبل تعزيز حضورها في السوق الألمانية من خلال طرح أسترا موديل 2027، التي تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك، مع خيارات متعددة لمنظومات الدفع تشمل المحركات التقليدية والنسخة الكهربائية.

أفاتار تكشف عن T09 الجديدة كليًا.. SUV فاخرة بقوة كبيرة | صور

كشفت أفاتار الصينية عن سيارتها الجديدة T09، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم الفاخرة، حيث ظهرت السيارة ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات لعام 2026.

ديبال S09 موديل 2027 بمدى يصل لـ 883 كم

تقدم ديبال مجموعة من السيارات عالميًا، والتي تعتمد على حلول الطاقة الكهربائية والتقنيات الحديثة، وتأتي S09 موديل 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV، مع منظومة حركة تعتمد على تقنية REEV ذات المدى الممتد.

أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

تعد رينو داستر 2026 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المطروحة في السوق السعودي، حيث تقدم بفئتين هما Evolution وTechno، مع باقة من التجهيزات.