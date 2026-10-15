أفاتار تكشف عن T09 الجديدة كليًا.. SUV فاخرة بقوة كبيرة | صور

كشفت أفاتار الصينية عن سيارتها الجديدة T09، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم الفاخرة، حيث ظهرت السيارة ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات لعام 2026.

أبعاد أفاتار T09

تتمتع أفاتار T09 بهيكل كبير يبلغ طوله 5285 ملم، بينما يصل العرض إلى 2025 ملم، والارتفاع إلى 1820 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3150 ملم، وتتوفر السيارة بعجلات رياضية قياسها 21 أو 22 بوصة.

أفاتار T09

تجهيزات أفاتار T09

تضم مقصورة أفاتار T09 مجموعة من الشاشات الرقمية، تشمل شاشة للعدادات بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشتين لنظام المعلومات والترفيه بقياس 17.2 بوصة لكل منهما.

وتأتي السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي يضم مجموعة من مكبرات الصوت، ومكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهواتف.

أفاتار T09

وتستفيد أفاتار T09 من مقاعد مكسوة بالجلد وقابلة للتعديل كهربائيًا، مع مجموعة من وظائف الراحة التي تشمل التدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، وتقنيات المكابح، ومستشعرات الحركة والرصد.

محركات أفاتار T09

تعتمد إحدى نسخ أفاتار T09 على محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 150 حصانًا، ويعمل بالتكامل مع محركين كهربائيين تصل قوتهما الإجمالية المعلنة إلى 666 حصانًا.

أفاتار T09

وتقدم أفاتار خيارًا أقوى يعتمد على محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 211 حصانًا، يعمل إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية تصل قوتها الإجمالية إلى 857 حصانًا.

أفاتار T09

وتعتمد السيارتان على بطارية بسعة 71.24 كيلوواط ساعة، ضمن نظام هجين قابل للشحن من مصدر خارجي، ويختلف هذا التكوين عن السيارات الكهربائية بالكامل، إذ يجمع بين محرك البنزين والمحركات الكهربائية.