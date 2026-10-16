بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويشدد على سرعة إنجازها

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز جهود التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة ومعدلات الإنجاز، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال في إطار مشروعات المبادرة، ومعدلات التنفيذ المحققة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز كفاءة الأداء ومواصلة العمل وفقًا للمستهدفات المحددة.

وفي هذا السياق، شدد «جمبلاط» على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى حرص الوزارة على توظيف إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف أن مشاركة الوزارة في تنفيذ مشروعات المبادرة تأتي أيضًا في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم أهداف التنمية المستدامة.