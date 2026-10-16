الأرصاد السعودية: توقعات بأمطار غزيرة على 4 مناطق منها مكة

رفع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة السعودية، درجة التحذير من هطول أمطار غزيرة إلى اللون الأحمر، لتشمل أجزاء من 4 مناطق منها مكة المكرمة، دعت على إثرها المديرية العامة للدفاع المدني السكان إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الرسمية.

المناطق المشمولة بالإنذار الأحمر

يشمل الإنذار الأحمر أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

تعليمات السلامة

أكد الدفاع المدني جملةً من التعليمات الواجب اتباعها خلال فترة هطول الأمطار، أبرزها: الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والابتعاد التام عن تجمعات المياه ومجاري السيول، وتجنب الخوض في بطون الأودية والسدود.

أمطار وبرد وسيول على تيماء والمعظم

حذر المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك من هطول أمطار متوسطة تضرب محافظتَي تيماء والمعظم، تترافق مع جملة من التأثيرات الجوية الخطرة.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل: رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، فضلًا عن صواعق رعدية.

وحذر المركز أن هذه الحالة الجوية تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، مناشدًا المواطنين والمقيمين في المنطقتين توخّي الحذر وتجنّب الأودية ومجاري السيول.