بسبب الأمطار.. انهيار شرفة عقار في باكوس بالإسكندرية

انهارت أجزاء من شرفة عقار، اليوم الجمعة، بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات، فيما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين محيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من شرفة عقار بمنطقة باكوس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول المكان لمنع اقتراب المارة من موقع الانهيار.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، وانهارت أجزاء من شرفة الطابق الأخير، مع وجود أجزاء أخرى معلقة، دون تسجيل أي إصابات، فيما أُحيل الأمر إلى مهندس الحي لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.