أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا لضمان مستقبل قطاع السيارات الأوروبي، مع الحفاظ على الأهداف المناخية وتعزيز الإنتاج داخل أوروبا.

وقال ماكرون، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الجمعة، إن فرنسا وألمانيا تتبنيان طموحًا واضحًا لإنجاح تحول صناعة السيارات الأوروبية، مع الحفاظ على الالتزامات المتعلقة بالمناخ والإنتاج داخل القارة الأوروبية.

وأضاف أن التوجه الأوروبي لا يزال قائمًا على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، وإنتاج السيارات الكهربائية المستقبلية في فرنسا وأوروبا، مشيرًا إلى أن ذلك يجسد مبدأ «الأفضلية الأوروبية».

وأعرب الرئيس الفرنسي، عن أمله في أن تفضي الديناميكية الفرنسية الألمانية إلى اتفاق سريع مع الشركاء الأوروبيين، بما يخدم فرص العمل والصناعة الأوروبية.

وشدد ماكرون، على ضرورة أن تكون أوروبا قارة قادرة على الابتكار والاستثمار والإنتاج، بالتوازي مع حماية المناخ والحفاظ على الوظائف، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر الالتزام الأوروبي.