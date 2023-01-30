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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2000 جنيه للجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، إذ هبط عيار 21 لمستويات منخفضة مجددا، بعدما وصل الأربعاء 11 يناير 2023 إلى 1950 جنيها بدون مصنعية. 

وشهد سعر عيار 18 تراجعا إلى 1500 جنيه، بعدما اقترب من 1700 جنيه في وقت سابق، فيما تراجع عيار 12 وهو أقل الاعيرة إلى 1000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجرام عيار 24 : 2000 جنيه بعدما تخطي 2200 في وقت سابق بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيها من قيمته التي سجلها منذ عدة أيام تحديدا الأربعاء 18 يناير إذ سجّل حينها 14400 جنيه، فيما هبط 1120 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,080  جنيه.

وسجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قدره 200 جنيه، حيث وصل سعره اليوم 1750 جنيها للبيع بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر.

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الذهب 

أما سعر الذهب عيار 14 فعاد مجددا إلى أقل من 1200 جنيه بعد أن تخطى 1300 جنيه في وقت سابق من هذا الشهر ، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,500 جنيه للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اسعار الذهب 

أسعار الذهب في مصر

وفي مصر، سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2000 جنيها للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,750 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

وتراجع سعر عيار 24 إلى مبلغ 2,011 جنيهات للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,750 - 1,760 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين  1500 جنيه و 1,509 جنيهات.

الذهب 

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 2,011 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1760 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,509 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,173 جنيهًا.

 أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب الاثنين الأحد عيار 24 : 14080 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1925 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويختلف دائما سعر المصنعية والدمغة والضريبة وفقا لعدة عوامل أبرزها اختلاف محلات الصاغة وكذلك الانتقال من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

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