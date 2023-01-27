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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في البحرين اليوم الجمعة 27-1-2023

صدى البلد

تتأثر أسعار الذهب في مملكة البحرين وفقًا للتغيرات التي تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في البحرين لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدينار البحريني وفقا لموقع gold price today.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة 27 يناير 2023 بالدينار البحريني  والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في البحرين

 

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (23.36دينار بحريني ) أي ما يعادل (61.96 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 22(21.42 دينار بحريني ) أي ما يعادل (56.80دولار أمريكي).

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أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (20.44 دينار بحريني ) أي ما يعادل (54.22دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (17.52 دينار بحريني) أي ما يعادل (46.47دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 14 (13.63 دينار بحريني) أي ما يعادل (36.14دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 12 (11.68 دينار بحريني ) أي ما يعادل (30.98دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الأوقية (726.57دينار بحريني) أي ما يعادل (1927دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب (163.54دينار بحريني ) أي ما يعادل (433.74 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الكيلو (23.36دينار بحريني) أي ما يعادل (61961 دولار أمريكي).
 

عوامل تحدد أسعار الذهب في البحرين:

تعتبر أسعار الذهب اليوم البحرين من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في البحرين قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في البحرين:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطل

الذهب أخبار أسعار الذهب البحرين أسعار الذهب دينار بحريني

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