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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. هبوط جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاضا حاداً على مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 1755 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت   أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة تراجع حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

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هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية

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ارتفاع الدولار وتراجع الذهب..أسعار الأخضر في البنوك اليوم الجمعة 27 يناير 2023

عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,006
عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,839
عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,755
عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,504
عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,170
عيار 12 بيع 997 شراء 1,003
الاونصة بيع 62,022 شراء 62,378
الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,040
الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,005,714

انخفاض أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم مع سعره خلال تعاملات أمس الخميس نجد تراجعا ملحوظا فقد سجل عيار 24 بيع 2,006 شراء 2,017 فيما بلغ سعر عيار 22 بيع 1,839 شراء 1,849، أما عيار 21 بيع 1,755 شراء 1,765 مقابل سعره اليوم الذي سجل 1755 جنيها أى بتراجع قيمته 10 جنيهات.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب

وتعتبر  أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

كما جاءت التوقعات ل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تراجعا فى الأسعار  خاصة بعد إطلاق شهادات ال 25%.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا شهدت أسعار الذهب تراجع حيث هبطت عقود الذهب الآجلة بـ 0.50% لتسجل 1933 دولارًا للأوقية.

أما مؤشرات السوق الأمريكي فتسجل الآن ارتفاعات، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بـ 0.39% ليسجل 11442.15، فيما ارتفع إس آند بي 500 بـ 0.69% وناسدك بـ 1.14%.

فيما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.22% إلى 101.640 نقطة مقابل سلة من العملات الأجنبية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الجمعة.

وارتفع عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.13% للمتاجرة به على USD101.77.

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ابتعد عن السبائك.. رسالة هامة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب

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عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

وبالنسبة للمعادن الأخري فقد هبط سعر الفضة على كومكس, لشهر مارس بنسبة 0.32% لتتم المتاجرة به على USD23.94 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.75% لتتم المتاجرة به على USD4.25 للرطل.

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