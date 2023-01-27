عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لليوم الرابع على التوالي، فضلا عن هبوطها من أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، ليفقد عيار 21 205 جنيهات من أعلي سعر ، وهبط سعر عيار 18 لأقل من 1500 جنيه بعدما اقترب من 1700 جنيه في وقت سابق.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 760 جنيها من قيمته التي سجلها منذ عدة أيام تحديدا السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1160 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,040  جنيه.

وسجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قدره 205 جنيهات، حيث وصل سعره اليوم 1745 جنيها للبيع بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سجل أمس 1955 جنيها.

وهوت أسعار الذهب،  متأثرة بطرح شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي، ومرونة سعر الصرف وانتهاء أزمة تدبير الدولار ، فضلا عن بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وخطاب الرئيس السيسي الخميس الماضي 21 يناير والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار والذي ينعكس بدوره على تراجع أسعار الذهب.

اقرأ أيضا:

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

 

الذهب 

وكان قد شهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعا ليتخطى 1300 جنيه في وقت سابق من هذا الشهر ، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,496 جنيها للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اسعار الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,930 دولارا بعد 1,945 دولارا أمس بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية هبوطا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,930.74 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

ونعود إلى التعاملات في محلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 1,994  جنيها للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,745 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب 

لا يفوتك:

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع عن 1200 جنيه.. هبوط أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب تشهد ارتفاعا عالميا والشعبة تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

بسبب السبائك| شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

وسجل عيار 24 مبلغ 2,006جنيهات للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,745 - 1,755 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين  1,496 جنيهًا و 1,504 جنيهات.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع اكثير ممن يقبل على الزواج والتجار يوميًا إلى معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1755 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 2,006 جنيهات.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1755 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,504 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,170 جنيهًا.

 أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 14040 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1930 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويكثر البحث يوميا عبر محرك البحث جوجل، عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون متغيرة من مكان لأخر، ويرجع هذا الاختلاف في سعر المصنعية إلى اختلاف الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتغير سعر المصنعية والدمغة والضريبة وفقا لعدة عوامل أبرز اختلاف محلات الصاغة وكذلك الانتقال من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب بمصر أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم بيع وشراء سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

سقوط أنوش.. من هي صاحبة فيديوهات الروتين المنزلي وسر الـ1000 دولار شهريا

5 علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

تحذير عاجل.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

اتحاد الكرة رفض .. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

هبوط الذهب بعد ارتفاع الدولار.. تراجع المعدن الأصفر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2023

الذهب يواصل التراجع.. سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 27 يناير 2023

أستاذ اقتصاد : شهادات الـ 25 % خفضت الطلب على الذهب والدولار

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 يناير 2023

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين للبيانات الأمريكية

باطن الأرض يخرج كنوزا تاريخية.. «كاتم أسرار الملوك» بـ سقارة أبرزها.. ومومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

ترشيحاتنا

سمع كلام أمه وسكت.. فيديو صادم لوالدة بيكيه تضرب النجمة شاكيرا في وجوده

الدولار يقترب من أدنى مستوياته عالميًا في 8 أشهر

كلاتنبيرج ملبسش شورت ..جهاد جريشة يضع روشتة تطوير منظومة التحكيم المصري

تامر أمين منفعلا على الهواء: كل الأشياء مغلوطة فى منظومة كرة القدم

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مواقع لـ حماس في قطاع غزة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ