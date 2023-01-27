عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لليوم الرابع على التوالي، فضلا عن هبوطها من أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، ليفقد عيار 21 205 جنيهات من أعلي سعر ، وهبط سعر عيار 18 لأقل من 1500 جنيه بعدما اقترب من 1700 جنيه في وقت سابق.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 760 جنيها من قيمته التي سجلها منذ عدة أيام تحديدا السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1160 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,040 جنيه.

وسجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قدره 205 جنيهات، حيث وصل سعره اليوم 1745 جنيها للبيع بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سجل أمس 1955 جنيها.

وهوت أسعار الذهب، متأثرة بطرح شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي، ومرونة سعر الصرف وانتهاء أزمة تدبير الدولار ، فضلا عن بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وخطاب الرئيس السيسي الخميس الماضي 21 يناير والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار والذي ينعكس بدوره على تراجع أسعار الذهب.

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متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

وكان قد شهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعا ليتخطى 1300 جنيه في وقت سابق من هذا الشهر ، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,496 جنيها للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,930 دولارا بعد 1,945 دولارا أمس بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية هبوطا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,930.74 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

ونعود إلى التعاملات في محلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 1,994 جنيها للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,745 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

لا يفوتك:

وسجل عيار 24 مبلغ 2,006جنيهات للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,745 - 1,755 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,496 جنيهًا و 1,504 جنيهات.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع اكثير ممن يقبل على الزواج والتجار يوميًا إلى معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1755 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 2,006 جنيهات.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,504 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,170 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 14040 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1930 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويكثر البحث يوميا عبر محرك البحث جوجل، عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون متغيرة من مكان لأخر، ويرجع هذا الاختلاف في سعر المصنعية إلى اختلاف الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتغير سعر المصنعية والدمغة والضريبة وفقا لعدة عوامل أبرز اختلاف محلات الصاغة وكذلك الانتقال من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.