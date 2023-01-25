تراجع عن 1200 جنيه.. هبوط أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

استمرت أسعار الذهب اليوم في الهبوط مقارنة بأعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، وتراجع سعر عيار 14 عن 1200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 600 جنيه من قيمته التي سجلها منذ 10 أيام تحديدا السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1000 جنيه مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,200 جنيه.

وهبط سعر الجرام عيار 21 بقيمة 185 جنيها، حيث وصل سعره اليوم 1765 جنيها بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر.

وتراجعت اسعار الذهب، بعد طرح شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار والذي ينعكس بدوره على تراجع أسعار الذهب.

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سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 24-1-2023

تراجع أسعار الذهب العالمية بسبب الارتفاع الطفيف في عائدات الدولار

وكان قد سجل سعر الذهب عيار 14ما يزيد عن 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,513 جنيها للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,937 دولارا بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,937.08 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات في محلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,017 جنيها للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,765 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

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سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 24-1-2024

وسجل عيار 24 مبلغ 2,029 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,765 - 1,775 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,513 جنيه و 1,521 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين من الشباب والتجار يوميًا بالتعرف على سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1775 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,029 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,521 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,183 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 14200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1937 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث الكثير يوميا عبر محرك البحث جوجل عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون متغيرة من مكان لأخر.

ويعود التغير في سعر المصنعية إلى اختلاف الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويختلف سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.