مستشار التموين: طرح دبلة الجرام الواحد بسبب أسعار الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى طرح دبلة الجرام الواحد، موضحًا، أن هذا الأمر يعبر عن اتجاه عام لدبلة جرام سلسلة 5 جرامات وكوليه 7 جرامات، حتى تقل الأوزان نظرا للارتفاعات القوية في أسعار الذهب وبخاصة أنه قارب 2000 جنيه.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «نحن ملزمون بتلبية مستلزمات سوق الذهب، ولو أن لدينا عريسا معه 20 ألف جنيه لن يكون ذلك كافيا لشراء الشبكة، ولكن في ظل الأوزان الجديدة أصبح هذا الأمر متاحا».

فرحة الذهب

وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية: "الأوزان الجديدة متاحة في الصاغة، ولازم الدنيا تتماسك وتتطور بتطور أسعار الذهب، الشبكة مهمة للغاية لأنها احتياطي الأسرة الناشئة عند حدوث أي مشكلة، والإقبال على شراء المشغولات الذهبية خفيفة الوزن كبير جدا، إذ أنها مفرغة من الداخل، فرحة الذهب لن تتغير ولكن بسعر أقل".