نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

استمرت أسعار الذهب اليوم في التراجع مقارنة بأسعار الأمس، وكذلك أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى منطقة الـ 1500 جنيه بعد وصوله 1600 في وقت سابق، وتراجع عيار 12 ليسجل 1000 جنيه فقط.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 640 جنيها من قيمته التي سجلها السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 960 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,160 جنيها.

وهبط سعر الجرام عيار 21 بقيمة 200 جنيه، حيث وصل سعره اليوم 1750 جنيها بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفض الذهب، بعد طرح شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار والذي ينعكس بدوره على انخفاض أسعار الذهب.

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ووصل سعر الذهب عيار 14: 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,500 جنيه للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,931 بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,931.63 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات في محلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,000 جنيه للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,750 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

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مستشار التموين: طرح دبلة الجرام الواحد بسبب أسعار الذهب

وسجل عيار 24 مبلغ 2,023 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,750 - 1,770 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,500 جنيه و 1,517 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع الشباب والتجار يوميًا إلى معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1770 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,023 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,517 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,180 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 14160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1931 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل يوميا عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون متغيرة من مكان لأخر، ويتوقف هذا التغير على معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتفاوت سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.