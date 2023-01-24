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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 24-1-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استمر استقرار  سعر الذهب في مصر  خلال الأسبوع الماضي وحتي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-1-2023؛ في محلات الصاغة وعلي مستوي الأعيرة المختلفة.

عيار 21


وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1765 جنيها للبيع و 1775 جنيها للشراء.

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عيار 24


بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2017 جنيها للبيع و 2029 جنيها للشراء.


عيار 18


بلغ سعر عيار 18 حوالي 1513 جنيها للبيع و 1521 جنيها للشراء


عيار 14


وصل أقل سعر عيار ذهب نحو 1177 جنيها للبيع و 1183 جنيها للشراء


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب 14.12 ألف جنيه للبيع و 14.2 ألف جنيه للشراء.


أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.1 ألف جنيه للشراء.


كيلو الذهب


سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.03 مليون جنيه للشراء.


تراجع في الأسواق


وشهد سعر الذهب تراجعا في بداية تعاملات اليوم اٌلإثنين عند 5 جنيهات بالأسواق المحلية وفقا لما اعلنت عنه أحد منصات تداول وتجارة الذهب والمشغولات الذهبية


وتشهد الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي ترقبًا لقرارت الفيدرالي الأمريكي مع نهاية الشهر الجاري، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، كما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 2 فبراير المقبل.

 

وتراجع الطلب على الذهب بالأسواق المحلية، فى ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى تراجع الأسعار بالسوق المحلية، على الرغم من تداول الأوقية فوق مستوى 1900 دولار، وذلك بعد أن شهدت المبيعات حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الماضية، مع تنامى مخاوف المواطنين من استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار، ما دفعهم للإقبال على السبائك والجنيهات كملاذ آمن بغرض حفظ قيمة الأموال.


تشديد السياسات النقدية


ومع هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية بواقع 10%؛ يشهد خبراء المال والاعمال توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياساته النقدية خلال العام المالي الجديد لكبح جماح التضخم.

وتوقع  المحللون أن أسعار الذهب قد تصل إلى ألفين دولار العام المقبل، بالإضافة إلى أن الفضة يمكن أن تتضاعف بسهولة لتتجاوز 40 دولارًا للأونصة وتعود في النهاية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 50 دولارًا.
وتراجع سعر المعدن الأصفر الاسبوع لأعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو ، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.

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