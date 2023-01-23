الهبوط مستمر.. انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21| فيديو

عرضت قناة الحدث اليوم، تقريرا عن مستقبل أسعار الذهب وخاصة سعر الجرام في مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة، حمل عنوان "السعر الحقيقي في الذهب طبقا البورصة العالمية".

وأضاف التقرير، أن هناك سؤال هام وهو هل نشتري الذهب من مصر أم من خارجها؟ والحقيقة أن هناك فرق في أسعار الذهب بين مصر وفي العالم، متابعا أن أسعار الذهب وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بدأت تذهب إلى الاتزان مؤخرا بين مصر والعالم.

أسعار الذهب

وتابع التقرير، أن الفرق بين السعر في مصر وخارجها منذ ثلاث أسابيع كان كبيرا، وأسعار الذهب ارتقعت بشكل كبير منذ 3-11 من العام الماضي، قبل أن تتحول أسعار الذهب وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 إلى الانخفاض يوما بعد الآخر.

سعر جرام الذهب في مصر

وأكمل التقرير، أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.1% بدعم من تراجع الدولار.

تراجع 70 جنيها

وذهب التقرير، إلى أنه الأسبوع الماضي تراجع في أسعار الذهب وخاصة في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، بقيمة 70 جنيها، فتا إلى أن أسعار الذهب تعيش حالة من التراجع الحاد مؤخرا.

سعر جرام الذهب

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين حوالي 1,760 جنيها للبيع و 1,780 جنيه للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,011 جنيها للبيع و 2,034 جنيها للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,509 جنيهات للبيع 1,526 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,173 جنيها للبيع و 1,187 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,080 جنيها للبيع و14,240 جنيه للشراء، وأوقية الذهب حوالي 62,555 جنيه للبيع 63,266 جنيه للشراء.







فيما كشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل جديدة بشأن طرح مشغولات ذهبية باوزان حقيقية لمواجهة انخفاض المبيعات، مؤكدا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية في مجال بيع الذهب في السوق المصرية.