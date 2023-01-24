تراجع أسعار الذهب العالمية بسبب الارتفاع الطفيف في عائدات الدولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية بسبب الارتفاع الطفيف في عائدات الدولار والسندات ، بينما تطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1922.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:02 مساءً. ET (1702 بتوقيت جرينتش). وصعد إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 يوم الجمعة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلى 1.922.70 دولار.

قال بوب هابركورن ، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز RJO Futures: "ارتفعت عائدات السندات بشكل طفيف وارتفع الدولار هنا هذا الصباح - وهذا مجرد ضغط هنا على الذهب".

"سيبدأ الكثير من الأشخاص في التنقل عندما نرى بعض الدعم بحوالي 1950 دولارًا لرؤية التحرك الحتمي نحو 2000 دولار." ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، في حين اقتربت العوائد القياسية من أعلى مستوياتها في الجلسة.

سيقوم المستثمرون بفحص تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع يوم الخميس قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير-فبراير. 1. يسعّر التجار احتمال 98٪ أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، بعد أن أبطأ وتيرته إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي ، بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تخفض الهند رسوم الاستيراد على الذهب ، مما قد يرفع مبيعات التجزئة بجعل المعدن أرخص قبل موسم ذروة الطلب.

في مكان آخر ، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.8٪ إلى 23.27 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.1٪ إلى 1042.73 دولارًا ، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7٪ إلى 1715.75 دولارًا.