عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع أسعار الذهب العالمية بسبب الارتفاع الطفيف في عائدات الدولار

الذهب والدولار
الذهب والدولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية بسبب الارتفاع الطفيف في عائدات الدولار والسندات ، بينما تطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1922.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:02 مساءً. ET (1702 بتوقيت جرينتش). وصعد إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 يوم الجمعة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلى 1.922.70 دولار.

قال بوب هابركورن ، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز RJO Futures: "ارتفعت عائدات السندات بشكل طفيف وارتفع الدولار هنا هذا الصباح - وهذا مجرد ضغط هنا على الذهب".

"سيبدأ الكثير من الأشخاص في التنقل عندما نرى بعض الدعم بحوالي 1950 دولارًا لرؤية التحرك الحتمي نحو 2000 دولار." ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، في حين اقتربت العوائد القياسية من أعلى مستوياتها في الجلسة.

سيقوم المستثمرون بفحص تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع يوم الخميس قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير-فبراير. 1. يسعّر التجار احتمال 98٪ أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، بعد أن أبطأ وتيرته إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي ، بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تخفض الهند رسوم الاستيراد على الذهب ، مما قد يرفع مبيعات التجزئة بجعل المعدن أرخص قبل موسم ذروة الطلب.

في مكان آخر ، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.8٪ إلى 23.27 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.1٪ إلى 1042.73 دولارًا ، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7٪ إلى 1715.75 دولارًا.

البنك المركزي اسعار الذهب مبيعات التجزئة أسعار الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تثير مخاوف جسيمة بشأن سياسة التكنولوجيا الحيوية الزراعية لدى المكسيك

مقتل 4 أشخاص في حوادث إطلاق نار متفرقة شمال كاليفورنيا

الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث ضد السعال

ردا على واقعة حرق المصحف بالسويد.. تركيا ترفع دعاوي أمام محاكم 120 دولة

بعد استغناء بريكس عن الدولار.. 13 دولة بينها 6 عربية تريد الانضمام للمجموعة

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

لتخفيف التوترات بين أرمينيا وأذربيجان.. الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح ممر لاتشين

بايدن يهدد بحق النقض ضد مشروع قانون للجمهوريين بالكونجرس بشأن الاحتياطي البترولي

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يؤكد تلقيه دعما من صندوق الثروة السيادي السعودي.. وموظفو جوجل يطالبون بإقالة ومحاسبة المدير التنفيذي

هل علي ذنب إذا لم أسامح من ظلمني .. الإفتاء تجيب

ثلوج ودرجات تحت الصفر.. منخفض جوي يضرب دول الخليج خلال أيام

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ