الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم في الهبوط مقارنة لليوم الثالث على التوالي، فضلا عن هبوطها بأعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، ليهبط سعر عيار 18 ويلامس منطقة الـ1500 جنيه بعدما اقترب من 1700 جنيه في وقت سابق.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 680 جنيه من قيمته التي سجلها منذ عدة أيام تحديدا السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1080 جنيه مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,120 جنيه.

وهبط سعر الجرام عيار 21 بقيمة 195 جنيها، حيث وصل سعره اليوم 1755 جنيها بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سجل أمس 1965 جنيها.

وتأثرت أسعار الذهب، بقوة بعد طرح شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي، ومرونة سعر الصرف وانتهاء أزمة تدبير الدولار ، فضلا عن بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار والذي ينعكس بدوره على تراجع أسعار الذهب.

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وشهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعا ليتخطى 1300 جنيه في وقت سابق من هذا الشهر ، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,504 جنيهات للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,945 دولارا بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,945.15 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

ونعود إلى التعاملات في محلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,006 جنيهات للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,755 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,017 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,755 - 1,765 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,504 جنيه و 1,513 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع الشباب المقبل على الزواج والتجار يوميًا بالتعرف على سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1765 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 2,017 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1765 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,513 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,177 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 14120 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1945 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويزداد البحث عبر الكثير يوميا عبر محرك البحث جوجل عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون متغيرة من مكان لأخر.

ويرجع هذا التغير في سعر المصنعية إلى اختلاف الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتفاوت سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.