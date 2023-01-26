متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

يعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.



ونرصد خلال السطور التالية متوسط سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 يناير 2023 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



عيار 24 الأعلى سعرا

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 2017جنيها .

سعر عيار الذهب 24

الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو1849جنيها .



عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1765جنيها .

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1513جنيها .



سعر جرام الذهب عيار 14



وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو1177جنيها.



سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 1009 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 14120جنيها.



سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 2 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

فيما سجلت أسعار الذهب العالمية فى البورصة نحو 1944دولار للأوقية

سعر الذهب عالميا

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعار صرف الدولار الأمريكي

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.



اختلاف أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اختلاف مصنعية الذهب

ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.