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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 فى الكويت اليوم الجمعة 3-2-2023

سعر الذهب فى الكويت
سعر الذهب فى الكويت

تتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدينار الكويتي وفقا لموقع gold price today.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في الكويت

 

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (18.76دينار كويتى ) أي ما يعادل (61.49 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة للجرام عيار 22(17.20 دينار كويتى ) أي ما يعادل (56.37 دولار أمريكي).

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3 فبراير 2023

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فقد 200 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21| تفاصيل

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (16.42دينار كويتى ) أي ما يعادل (53.81 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (14.07دينار كويتى) أي ما يعادل (46.12دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.94 دينار كويتى) أي ما يعادل (35.87دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (9.38 دينار كويتى ) أي ما يعادل (30.75 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (583.43 دينار كويتى) أي ما يعادل (1912 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه الذهب (131.32دينار كويتى ) أي ما يعادل (430.45دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (18.760 الف دينار كويتى) أي ما يعادل (61492دولار أمريكي).
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى الكويت معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية .

وتهم أسعار الذهب اليوم بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى الكويت أو بباقي الدول العربية

الذهب سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب الذهب عيار 24 دينار كويتي

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