آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا عن التعاملات المسائية، اليوم الخميس الموافق 1-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب في مصر، للمواطنين المهتمين باسعار الذهب، و خاصة المستثمرين منهم عن أسعار الذهب لأنواع أعيرة الذهب المختلفة،و اقتناء المشغولات الذهبية وخاصة المقبلين علي الزواج او الخطوبة،لاتمام عمليات الشراء والبيع.
سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر الذهب عيار 24 عيار 24 بيع 1,989- شراء 2,011 جنيها الذهب عيار 22 عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,844 جنيها سعر الذهب عيار 21 عيار 21 بيع 1,740- شراء 1,760جنيها الذهب عيار 18 عيار 18 بيع 1,491- شراء 1,509 جنيها الذهب عيار 14 عيار 14 بيع 1,160- شراء 1,173 جنيها الذهب عيار 12 عيار 12 بيع 994 - شراء 1,006 جنيها أسعار الذهب اليوم في مصر الاونصة بيع 61,845 شراء 62,555 الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,080 الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,011,429 سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب امس في مصر الذهب عيار 24 بيع 1,977 جنيها - شراء 1,989 جنيها الذهب عيار 22 بيع 1,812 جنيها - جنيها - شراء 1,823 جنيها سعر الذهب عيار 21 بيع 1,730 شراء 1,740 جنيها الذهب عيار 18 بيع 1,483 جنيها - شراء 1,491 جنيها الذهب عيار 14 بيع 1,153 جنيها - شراء 1,160 جنيها الذهب عيار 12 بيع 989 جنيها - شراء 994 جنيها أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 61,489 جنيها - شراء 61,845 جنيها الجنيه الذهب بيع 13,840 جنيها - شراء 13,920 جنيها الكيلو بيع 1,977,143 جنيها - شراء 1,988,571 جنيها