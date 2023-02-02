آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا عن التعاملات المسائية، اليوم الخميس الموافق 1-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب في مصر، للمواطنين المهتمين باسعار الذهب، و خاصة المستثمرين منهم عن أسعار الذهب لأنواع أعيرة الذهب المختلفة،و اقتناء المشغولات الذهبية وخاصة المقبلين علي الزواج او الخطوبة،لاتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,989- شراء 2,011 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,844 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,740- شراء 1,760جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,491- شراء 1,509 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,160- شراء 1,173 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 994 - شراء 1,006 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 61,845 شراء 62,555

الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,080

الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,011,429



سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب امس في مصر

الذهب عيار 24

بيع 1,977 جنيها - شراء 1,989 جنيها

الذهب عيار 22

بيع 1,812 جنيها - جنيها - شراء 1,823 جنيها

سعر الذهب عيار 21

بيع 1,730 شراء 1,740 جنيها

الذهب عيار 18

بيع 1,483 جنيها - شراء 1,491 جنيها

الذهب عيار 14

بيع 1,153 جنيها - شراء 1,160 جنيها

الذهب عيار 12

بيع 989 جنيها - شراء 994 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 61,489 جنيها - شراء 61,845 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,840 جنيها - شراء 13,920 جنيها

الكيلو بيع 1,977,143 جنيها - شراء 1,988,571 جنيها