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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقّع بارتفاع الذهب | اِعرف سعر الجرام ونصيحة مهمة من الشعبة

الذهب
الذهب

أكد الدكتور إيهاب واصف ، رئيس  شعبة الذهب  باتحاد الصناعات ، إن سعر الذهب محليا يتأثر بسعر صرف الجنيه أمام الدولار ، مشيرا إلى أن سعر الصرف مستقر ، وهناك توجه ايجابي للاقتصاد المصري قريبا ، وفقا للتقارير الدولية.

وتابع واصف ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن توجه الذهب الفترة المقبلة سيكون في ارتفاعات وفقا لزيادات البورصة العالمية ، حيث أنه من المتوقع أن يصل لـ 2000 جنيه ليتوافق مع سعره عالميا ، ولكنها ستكون بطيئة ، ناصحا المواطنين : " الذهب زينة وخزينة واشتري المشغولات بصناعة محلية هتتزين بيها وبردو استثمار" . 
 

ونصح المواطنين : انزلوا اشتروا من محل على أرض الواقع ، وخاضع لمراقبة ، ويمكنك الحصول على فاتورة منه ، متابعا : " الشراء من السوشيال ميديا شيء مش طبيعي". 
 

أقل سعر لجرام الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30-1-2023

سعر الذهب فى مصر 


عيار 24 الأعلى سعرا

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2011 جنيها   .

الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو1844 جنيها .


عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1760جنيها  .

 

شعبة الذهب توك شو رئيس شعبة الذهب سعر الذهب برنامج صباح الورد

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