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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة|تفاصيل

الذهب
الذهب

أثارت صور السبائك الذهبية المغشوشة قلق الكثيرين خاصة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، وهو ما دفع وزارة التموين للرد على تلك الشائعات.

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مفاجأة في سعر جرام عيار 21.. ونصيحة عند شراء سبائك الذهب| تفاصيل

حيث أكد الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه لا صحة لما تردد بأن سبائك الذهب المتواجدة فى الأسواق مغشوشة، موضحا  أنه لا يمكن تقليد الدمغة الرسمية على سبائك الذهب.


وأوضح أن "الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد وواضحة تماما، ومدون عليها العيار، ولا يوجد أزمة طالما مختومة بختم الحكومة”، محذرا التموين  من شراء سبائك الذهب أون لاين، قائلا "من يشترى سبائك ذهبية على الأون لاين فهو مسئول، ويتحمل نتيجة اختياره".

 

تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية

وفي سياق متصل، كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية؛ والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022، قائلا إن مصر يوجد بها 100 منجم؛ أبرزهم منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتًا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.

 

وأضاف أن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتًا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر؛ وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري، موضحا أنه لابُد من أن تكون عمليات استخراج الذهب بأيادي مصرية، مؤكدًا أن خام الذهب موجود ومتوفر في عدة مناطق مصرية؛ وبالشراكة مع الشركات القومية في الاستخراج؛ سيكون لهذا الأمر تأثير جيد على قطاع التنجيم في مصر.


وأشار إلى أن استخراج الذهب من منجم السكري يساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى 300 طن؛ مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية، موضحا أنه من المفترض استقدام شركات مصرية لاستخراج الذهب من المثلث الذهبي جنوب غرب سفاجا؛ والموجود على مساحة 250 كيلومتر مربع؛ بدلاً من ترك هذه المناطق للتنقيب العشوائي.  

 

وخلال الساعات الأخيرة زادت معدلات البحث عن أسعار الذهب خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة أساس تمشيا مع توقعات السوق، عززت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

سعر الجرام

 

أما عن سعر الذهب عيار 24، حيث سجل 1977 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1730 جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 عند 1483 جنيها.

 

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