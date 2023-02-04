أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن أسعار الذهب والدولار اليوم السبت



استقر سعر الدولار اليوم لليوم الثالث على التوالي بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4 فبراير، 30.13 جنيه للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنية قد وصل لأعلى سعر يوم الأربعاء 11 يناير في البنك الأهلى، ووصل حينها 32.05 جنيه.

وسجل سعر الدولار أمام الجنية في البنك المركزي المصري 30.21 جنيه للشراء، و 30.31 جنيه للبيع، أما أعلى سعر للدولار اليوم فكان في البنك المصري الخليجي و بنك قناة السويس، وسجل سعر الدولار بهما 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي فسجل سعر الدولار مقابل الحنيه المصري به 30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع، ويعتبر أقل سعر اليوم في بنك مصر للشراء وسجل 30.13 جنيه للشراء، وللبيع 30.23 جنيه.



وحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز الدولية ، فإن هناك توقعات لخبراء اقتصاد دوليين ومحليين تشير إلى تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 26.24 مع شهر 6 المقبل، وإذ تحقق هذه التوقع سيفقد حوالي 6 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وهو 32.05.

أما الذهب فتراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ اليوم السبت 4 فبراير ، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2000 جنيها للجرام، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعا 1750 جنيها بعدما سجل 1770 جنيها الأربعاء الماضي للبيع، وقد وصل عيار 21 يوم الأربعاء 11 يناير الماضي 1950 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1500 جنيه للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 14000 جنيه، بعدما سجل الخميس 15 ديسمبر وهو 15200 جنيه.

ويختلف سعر الذهب بالمصنعية والضريبة من مكان لأخر فهي تضاف إلى المشغولات حسب تشكيها ، وهي تهم الكثير فهي تختلف بشكل طفيف بين محلات الصاغة نفسها، وأشكال المشغولات وأوزانها.

وعالمياً هبطت أسعار الذهب وسجلت أقل سعر تسوية في 3 أسابيع وعند مستويات أقل من 1900 دولار للأونصة ، وده بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا.

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند التسرية بنحو 54.2 دولار أو 2.8% وسجلت 1876.60 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 10 يناير، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو 2021 وذلك بنحو 2.7%.