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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-2-2023

صدى البلد

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ اليوم السبت 4 فبراير 2023 ، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وفقد الجرام عيار 21 الآن 20 جنيها ليسجل 1720 جنيها للشراء بعدما سجل 1770 جنيها الأربعاء الماضي للبيع، وتراجع بقيمة 240 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 1950 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

الذهب 

تراجع الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا قويا ليسجل اليوم 13,910 جنيها ، بعدما سجل 14080 جنيها قبل يومين ، بفارق 240 جنيهًا، بينما سجل الفارق بين سعر اليوم وسعر يوم الخميس 15 ديسمبر وهو 15200 جنيه ، حوالي 1460 جنيها.

اجتماع البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية لتسجل كما هي 16.25٪ عائد الإيداع ، و 17.25٪  والإقراض لليلة واحدة ، و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

سعر عيار 21 اليوم 

سعر عيار 21 يبحث عنه الكثير باعتباره الأكثير بيعا وشراء، خاصة المشغولات الذهبية ، والذي تراجع الآن ليسجل 1720 جنيهات للبيع بعد 1740 .

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر المعدن اليوم في مصر كثيرا ما يبحث عنه المصريين، وخاصة عيار 21  وعيار 18 الأكثر تداولا، والذي عاد ليسجل ما دون الـ1720 جنيها للبيع من جديد.

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سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر جرام المعدن النفيس بأعيرته المختلفة اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 1,987 جنيهًا.

الذهب 

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم  الجمعة  عيار 21 : 1,720 جنيهًا للشراء. 

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,483 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,153 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 13,840 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,866 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن سعر المعدن بالمصنعية والضريبة فهي تختلف من مكان لأخر فهي التي تضاف إلى المشغولات حسب تشكيها ، وهي تهم الكثير فهي تختلف بشكل طفيف بين محلات الصاغة نفسها، وأشكال المشغولات وأوزانها.

الذهب 

وعند حساب سعر المصنعية في الأغلب تبدأ من 5 حتى 10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الأصفر قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الملايين عن سعر عيار 21 الآن في مصر، والذي تراجع 10 جنيهات الأن مقارنة بساعة ماضية ، كما هبط بشكل ملحوظ بعد أن تخطى مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الماضي.

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