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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزير التموين: أوقية الذهب سترتفع عالميًا لـ 3000 دولار.. أعرف القصة

الذهب
الذهب

أكد ناجي فرج باقي، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مصر بها مناطق واعدة لـ التنقيب عن الذهب، موضحًا أن الشركات المصرية التى تنقب عن الذهب يعود بالنفع على الاقتصاد.

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وأضاف خلال حواره على قناة النيل للأخبار، أن سعر أوقية الذهب وصل لـ 2000 دولار وأوقية الذهب تساوي 29.75 جرام، وهذا دليل على ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وأنه من المتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب لـ 3000 دولار فى عام 2023.

ولفت إلى أن هناك مناطق فى مصر تعوم على كميات كبيرة من الذهب، وأن الدولة تعمل جاهدة من أجل التنقيب عن الذهب.

وأشار إلى أن منطقة حلايب وشلاتين به كميات كبيرة من الذهب، وأنه فى حالة تنظيم عملية التنقيب عن الذهب سيعود بالنفع على الجميع.

وأوضح أن الذهب يساوى عملة صعبة، ولدينا فرصة فى الوصول لـ كميات كبيرة من الذهب.

وكشف أن سعر الذهب يحدد من البورصات العالمية، ولا يستطيع أحد تجديد هل سيرتفع الذهب أم سينخفض، ولكم وفق المؤشرات هناك ارتفاع.

 

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