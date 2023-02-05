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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 5-2-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهرت  أسعار الذهب في مصر  استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-2-2023، بدون أي تغيير لدي محلات الصاغة وعلي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

هبوط السعر

 

ومع نهاية تداولات أمس تراجع سعر المعدن الأصفر  بمتوسط 55 جنيها في الجرام الواحد، وذلك علي أساس أسبوعي بمعظم محلات الصاغة .

مستشار وزير التموين يتوقع وصول سعر جرام الذهب إلى 2000 جنيه|فيديو

هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 1937 جنيها للبيع و 1960 جنيها للشراء  بعد أن تراجع بمقدار 63 جنيها في أسبوع.

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 1695 جنيها للبيع و 1715 جنيها للشراء بعد انخفاضه بمقدار  55 جنيها.

عيار 18 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1453 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء بإنخفاض قدره 47 جنيها.

عيار 14

 

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1130 جنيها للبيع  وبتراجع قدره 37 جنيها  منذ أسبوع.

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.94 مليون جنيه للبيع و 1.96 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 60.245 ألف جنيه للبيع و 60.96 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.56 ألفف جنيه للبيع و 13.72 ألف جنيه للشراء.

شراء السباك من المواقع الإلكترونية


وحذرت شعبة الذهب  باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا  معتبرة أنها شيء خطر  وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق  وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم  الحصول على  من البائع .
 

لماذا الذهب


ويهتم الكثير من المستهلكين خصوصا المقبلين علي الزواج في اقتناء الذهب باعتباره ملاذ آمن للثروة والمدخرات في اوقات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خصوصا وأنه بديل للعقارات والأصول الأخري.


ويتابع المهتمون بأسعار الذهب اخبار المعدن الأصفر صعودا وهبوطا لإختيار أنسب الأوقات لشراء واقتناء الذهب في حالات هبوط الأسعار أو التصرف بالبيع في المدخرات الذهبية في حال زيادتها .


ويلجأ البعض للاستثمار في الذهب بدلا من الإيداعات في البنوك كالإكتتاب في الشهادات أو الادخار نظرا لإختفاء عبء المخاطرة والذي تتضمنه الشهادات في حالات ارتفاع الأسعار او تراجع معدلات الفائدة في البنوك.


 

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