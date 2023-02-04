هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

هبطت أسعار الذهب مسجلة أقل سعر تسوية في 3 أسابيع وعند مستويات أقل من 1900 دولار للأونصة، مساء أمس الجمعة، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 54.2 دولار أو 2.8% مسجلة 1876.60 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ العاشر من يناير، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو 2021 وذلك بنحو 2.7%.

تقرير الوظائف

كشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف في يناير بأكثر من ضعف المتوقع، كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاماً، مما يؤكد تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف التقرير عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بالزيادة المعدّلة البالغة 260 ألف وظيفة في ديسمبر. انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط ​​الدخل في الساعة بمعدل ثابت.

تظل قوة سوق العمل تمثل تحديًا مهمًا أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يتطلع لهدوء تلك السوق. وقد يؤدي عدم تباطؤ التوظيف إلى إعادة البنك المركزي الأميركي دراسة جدوى توجهه لخفض وتيرة تشديد السياسة النقدية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100"، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليصل العائد على الأوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى3.48%.

بعد أن أبطأ البنك المركزي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة الأربعاء الماضي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يحتاج إلى رؤية توازن أفضل في سوق العمل للحد من التضخم في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة. كما أشار إلى تحقيق تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار، لكن من دون إضعاف سوق العمل حتى الآن.