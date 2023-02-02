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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد رفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة.. أعرف سعر الدولار اليوم الخميس

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

 يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 30.20 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

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سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.16 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.20 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 30.05  جنيه للشراء، مقابل 30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.05 جنيه للشراء، مقابل 30.15 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


الفيدرالي يرفع الفائدة

 

و رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة أساس تمشيا مع توقعات السوق، عززت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022.

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