بشرى لحديثي التخرج| وظائف خالية في 3 بنوك.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

تعلن بعض البنوك من حين لآخر عن وظائف بنوك لحديثي التخرج مع شروط بدء التقدم لشغل الوظائف المختلفة بالبنك، حيث يسعى العديد من خريجي وطلبة الجامعات المصرية للحصول على وظيفة من وظائف البنوك لحديثي التخرج.

يقدم "صدى البلد" تفاصيل وظائف “البنك الأهلي، مصر، والتعمير والإسكان”، لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، خلال التقرير التالي، وفقا لما نشرته المواقع الإلكترونية لهذه البنوك....

وظائف البنك الأهلي 2023



يقدم موقع "صدى البلد" خدمة التعرف على وظائف البنك الأهلي 2023 المتاحة في الوقت الحالي عبر الموقع الرسمي للبنك، خاصة وظائف البنك الأهلي 2023 لحديثي التخرج، و شروط التقدم لشغل وظائف البنك الأهلي المصري، كما يقدم خطوات التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.

وظائف البنك الأهلي المصري 2023



وبحسب الموقع الرسمي فأن وظائف البنك الأهلي المصري 2023 تقدم لحديث التخرج وأيضا هناك وظائف البنك الأهلي المصري 2023 لذوي الخبرات، كما تشمل وظائف البنك الأهلي المصري 2023 برنامج التدريب الصيفي للطلاب الجامعيين.

وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج



وأُعلن عبر الموقع شروط التقدم لشغل وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج والتي جاءات كالتالي بحسب البنك الأهلي المصري:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

ان يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك من الدرجة الاولى حتى الدرجة الثالثة نسب او حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام في تاريخ الموافقة على التعيين.

يشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.



وظائف البنك الأهلي المصري لذوي الخبرات

وأُعلن عبر الموقع شروط التقدم لشغل وظائف البنك الأهلي المصري لذوي الخبرات والتي جاءات كالتالي بحسب البنك الأهلي المصري:

أن لا يكون للمتقدمين اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.



ان يكون المتقدمين حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس او ما يعادلها).

ان يكون المتقدمين لديهم خبرة ثلاث سنوات فأكثر.

ان تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

شروط البنك لتدريب الخريجين

وأُعلن عبر الموقع شروط التقدم لتدريب الخريجين في البنك الأهلي المصري والتي جاءات كالتالي بحسب البنك الأهلي المصري:



ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

الكليات والتخصصات المطلوبة: -



تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء) -تكنولوجيا المعلومات - حاسبات ومعلومات - هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات) -حقوق

التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة



الشريحة المستهدفة: طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.



الأوراق المطلوبة للتقديم



صورة بطاقة الرقم القومى.



اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

مدة التدريب: 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات



شروط عامة لكل المتقدمين



ان لا يكون للمتقدمين اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.



البنك الأهلي



أن عن خطوات التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج الجديد فجاءت كالتالي:

-ادخل موقع البنك الأهلي المصري من هنا

- أختار حديثي التخرج للتقديم على وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.

- اقرأ شروط التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.

- اضغط أقبل بالشروط لتستطيع التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.

- سجل بياناتك الخاصة لاتمام التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.

وظائف بنك مصر

يجب أن تتوافر لدى المرشحين الراغبين في التقدم لـ وظائف بنك مصر ، المقومات والمؤهلات التي تثبت مجال خبرتهم وتخصصهم، وتتم دعوة المرشحين لشغل وظائف بنك مصر إلى الاختبار التقييمي بعد عملية فرز الطلبات المقدمة وبعد ذلك تتم خطوة الاختبارات والتي تشمل ما يلي:

وظائف البنوك



يخضع المتقدم لشغل وظائف البنوك و بنك مصر إلى عدة اختبارات ليثبت كفاءته للترشح لـ وظائف البنوك وهي:

اختبار اللغة الإنجليزية

اختبار القدرات الادراكية

و عند اجتياز الاختبارات يصبح المرشح لـ وظائف البنوك مؤهلا لإجراء مقابلتين منفصلتين، إحداهما تقنية/فنية والأخرى معنية بالموارد البشرية.



تخصصات وظائف بنك مصر





يوفر بنك مصر فرص وظيفية على مستوى كافة القطاعات، حيث تشتمل وظائف بنك مصر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات على مجموعة من التخصصات المختلفة، التي من بينها الاستثمار، والخزانة والاستثمارات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمخاطر، والخدمات المصرفية للأفراد، والشمول المالي، والتحوّل الرقمي والعمليات المركزية.

وظائف بنك مصر 2023



كما تتوافر أيضا بـ وظائف بنك مصر 2023 مجموعة من الوظائف الداعمة والمساندة مثل قطاع الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والمالية، واتصالات المؤسسة، والاستراتيجية.

مرتبات وظائف بنك مصر



ويتساءل الكثيرين عن مرتبات بنك مصر قبل التقديم في الوظائف المطروحة، إلا أن مرتبات بنك مصر لها عدة متغيرات، بحسب الوظيفة وسنوات الخبرة من عدمها، وأيضا تختلف مرتبات بنك مصر بحسب بدلات كل شخص، وأيضا مرتبات بنك مصر تختلف بحسب تحقيق الموظف الأهداف المطلوبة منه.



وظائف بنك التعمير والاسكان

وأعلن بنك التعمير والاسكان عن وظائف بنك التعمير والاسكان عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وتضمن اعلان وظائف بنك التعمير والاسكان شروط و مواصفات عدد من الوظائف الشاغرة، و طريقة التقديم على وظائف بنك التعمير والاسكان .

وظائف بنك التعمير و الاسكان 2023

أعلن بنك التعمير و الاسكان عبر موقعه الالكتروني عن وظائف بنك التعمير والاسكان 2023 .

وبحسب الموقع الالكتروني فإن الإعلان يحتوي على عدد من وظائف بنك التعمير والاسكان 2023 وتختلف من حيث المؤهلات المطلوبة والمسمى الوظيفي.

شروط وظائف بنك التعمير والاسكان

أعلن بنك التعمير و الاسكان عبر موقعه الالكتروني عن وظائف نستعرض شروط بعضها في هذا التقرير...



المسمى الوظيفي:

مراجع عمليات خطابات الضمان - بقطاع العمليات المصرفيه المركزية



المسئوليات الرئيسية

إدارة استلام الطلبات من خلال نظام تلقي الطلبات اليومية (DATA FLOW)

المراجعة الفنية والقانونية للعمليات المقدمة من العملاء.



اعتماد الطلبات الصحيحة على النظم التي يتم خلالها التنفيذ.

الرد بعدم قبول الطلبات الغير صحيحة على نظم تلقي الطلبات مع توضيح سبب الرفض.

اعتماد الحوالات الصادرة والواردة من خلال نظام السويفت و T24.

إجراء اختبارات تعديل النظم CR وقبول الاختبارات (UAT)

إصدار توصيات بتحديث النظم.

إعداد التقارير الخاصة خطابات الضمان

المؤهلات :

حاصل على بكالوريوس تجارة (إدارة اعمال – محاسبة) او مايعادلها، الخبرة من 2 : 4 سنوات.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في العمل المصرفي



المهارات الفنية

الفنيةم الجيد بالأعراف الدولية المنظمة خطابات الضمان URDG758

الالمام بقواعد التحويلات المصرفية من خلال شبكة السويفت MT1… و MT2… و MT7…

الالمام بالقواعد الخاصة بمعارضات التحويلات باستخدام MT7…

الإلمام بقانون التجارة رقم 19.

الالمام بقواعد الالتزام وقوانين غسيل الأموال.

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التقديم على وظائف بنك التعمير و الاسكان

حدد بنك التعمير و الاسكان عبر موقعه الالكتروني طريقة التقديم على وظائف بنك التعمير و الاسكان و ذلك من خلال ارسال السيرة الذاتية للمتقدم على وظائف بنك التعمير و الاسكان على البريد الإلكتروني التالي

[email protected]