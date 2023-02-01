بعد إيقاف شهادة 25%..؜ ما هي أعلى فوائد شهادات البنوك؟

يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك المختلفة لضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم شهادات استثمار بنظم مختلفة، وعوائد مرتفعة.

و يقدم موقع "صدى البلد" تفاصيل أعلى فوائد شهادات البنوك خلال التقرير التالي..



شهادة الـ 25% من بنكي الأهلي و مصر

طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر، شهادة إدخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي النسبة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، على أن يتم صرفها في نهاية المدة المحددة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعاته في 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 3% دفعة واحدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لتسجل 16.25 و17.25 و16.75% على التوالي، فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم 3% ليصل إلى 16.75%.

ولاقت شهادة الـ 25% في بنكي الأهلي و مصر اقبالا كبيرا من المواطنين، رغبة منهم في استثمار اموالهم و الاستفادة باعلى عائد مقدم من البنوك، مما دفع البنكان لفتح ابواب فروعهما أمام راغبي شراء الشهادة في ايام عطلات رسمية بداية طرح الشهادة، بسبب الأقبال الشديد.



وقف شهادة الـ 25%

أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر،بوقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء 31/1/2023، و تم ايقاف الشهادة في هذا اليوم، بعدما قد حققت الهدف المنشود منها.

بنك القاهرة يطلق شهادة بفائدة 25%

أصدر بنك القاهرة شهادة "جولد السنوية" لمدة عام بعائد 25% يصرف فى نهاية المدة، كما يطرح البنك نفس الشهادة بعائد 22.5% يصرف شهرياً، لفترة وجيزة لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الإدخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم افضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى.



أعلى فوائد شهادات البنوك

طرحت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية شهادات استثمار جديدة بأعلى فائدة على مستوى القطاع المصرفي، بعد ايقاف شهادة الـ 25% في بنكي الأهلي و مصر.

بنك QNB الأهلي

أعلن بنك QNB الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن طرح شهادة إدخارية جديدة لمدة سنة ونصف بعائد سنوي ثابت يصل إلى 20% يصرف شهرياً و 22.5% يصرف عند الإستحقاق.

كما أوضح أن الحد الأدنى لربط الشهادة هو ١٠٠٠ جنيه ومضاعفاتها.



البنك العربي الافريقي الدولي

و أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن تفاصيل شهادة ادخار ذات عائد ثابت تصل الى 22.5%، حيث بدأ طرحها من يوم 30 يناير 2023.

و الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنية ومضاعفات 1000 جنية مصري بدون حد اقصى.

تفاصيل شهادة البنك العربي الافريقي الدولي

مدة الشهادة : 18 شهر

دورية العائد : شهريا او فى نهاية مدة الشهادة

نسبة الفائدة الشهرية: 20%

في نهاية مدة الشهادة : 22.5 %

العملاء: الأفراد فقط

العملة: جنيه مصري فقط

بنك CIB

كما طرح بنك CIB شهادة الادخار ذات العائد الثابت الجديدة بالجنيه المصري لمدة سنة ونص، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" .

ولفت البنك إلى أن الشهادة تطرح بعائد سنوي 20% يصرف شهريًا أو عائد سنوي 22.5% يصرف عند الاستحقاق بحد أدنى للشراء 100 ألف جنيه مصري.