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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف بـ بنك مصر لحديثي التخرج .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أرشيفية
أرشيفية

يبحث العديد من خريجي وطلبة الجامعات المصرية عبر محركات البحث عن  و ظائف البنوك 2023 و شروط التقدم لشغل الوظائف بأحد البنوك العاملة في السوق المصرية.

و يسعى العديد من خريجي و طلبة الجامعات المصرية للحصول على وظيفة من وظائف البنوك لحديثي التخرج ومنها وظائف بنك مصر وأيضا باقي البنوك العاملة في السوق المصرية، و تعلن بعض البنوك من حين لآخر عن وظائف بنوك لحديثي التخرج مع شروط بدء التقدم لشغل الوظائف المختلفة بالبنك، وشهدت الفترة الماضية وظائف بنك مصر عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

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وظائف بنك مصر

يجب أن تتوافر لدى المرشحين الراغبين في التقدم  لـ  وظائف بنك مصر  ، المقومات والمؤهلات التي تثبت مجال خبرتهم وتخصصهم، وتتم دعوة المرشحين لشغل وظائف بنك مصر إلى الاختبار التقييمي بعد عملية فرز الطلبات المقدمة وبعد ذلك تتم خطوة الاختبارات والتي تشمل ما يلي:


وظائف البنوك

 

يخضع المتقدم لشغل وظائف البنوك و بنك مصر إلى عدة اختبارات ليثبت كفاءته للترشح لـ وظائف البنوك وهي:

اختبار اللغة الإنجليزية
اختبار القدرات الادراكية

و عند اجتياز الاختبارات يصبح المرشح لـ وظائف البنوك مؤهلا لإجراء مقابلتين منفصلتين، إحداهما تقنية/فنية والأخرى معنية بالموارد البشرية.


تخصصات وظائف بنك مصر
 

وظائف بنك مصر .. يوفر بنك مصر فرص وظيفية على مستوى كافة القطاعات، حيث تشتمل وظائف بنك مصر  قطاعات الخدمات المصرفية للشركات على مجموعة من التخصصات المختلفة، التي من بينها الاستثمار، والخزانة والاستثمارات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمخاطر، والخدمات المصرفية للأفراد، والشمول المالي، والتحوّل الرقمي والعمليات المركزية.


وظائف بنك مصر 2023

كما تتوافر أيضا بـ  وظائف بنك مصر 2023  مجموعة  من الوظائف الداعمة والمساندة مثل قطاع الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والمالية، واتصالات المؤسسة، والاستراتيجية.

مرتبات وظائف بنك مصر

ويتساءل الكثيرين عن مرتبات بنك مصر قبل التقديم في الوظائف المطروحة، إلا أن مرتبات بنك مصر لها عدة متغيرات، بحسب الوظيفة وسنوات الخبرة من عدمها، وأيضا تختلف مرتبات بنك مصر  بحسب بدلات كل شخص، وأيضا مرتبات بنك مصر تختلف بحسب تحقيق الموظف الأهداف المطلوبة منه.  

 

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