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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التموين يتوقع وصول سعر جرام الذهب إلى 2000 جنيه|فيديو

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة.

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وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال حواره عبر فضائية "النيل للأخبار"، إن سعر أوقية الذهب عالميا قارب على 2000 دولار، معقبا: "هناك توقعات أن تصل إلى 3 آلاف دولار خلال العام الجاري".

 

وأشار: "ٍسعر الذهب يُحدد عالميا حسب البورصات العالمية، ومازالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، فضلا عن ارتفاعات التضخم لذلك متوقعين ارتفاعات قوية في أسعار الذهب".

 

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب،: "ارتفاع أوقية الذهب إلى هذا الرقم أو حتى عند 2500 دولار، يعني ارتفاع سعر الذهب في مصر، حيث سيصل إلى 2000 للجرام الواحد".

 

 40 طن سبائك

 

وأكد: "الذهب أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدى السنين"، لافتا: "هناك تقرير يكشف أن المصريين اشتروا العام الماضي 40 طن سبائك ومشغولات ذهبية".

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