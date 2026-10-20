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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استهداف كابلات الإنترنت البحرية.. هل ينقطع الاتصال عن العالم؟

الانترنت
الانترنت
عادل نصار

حذر المهندس محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، من تداعيات استهداف كابلات الإنترنت البحرية، مؤكدا أن هذا الأمر قد يتسبب في اختناقات بمسارات نقل البيانات، ويؤثر على الاتصالات والتعاملات الرقمية، لحين إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استهداف الكابلات الـ 7 للإنترنت سيضر إيران قبل العالم كله، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختناق في مناطق معينة، لحين وضع الكابلات في أماكن ومسارات جديدة.

وأضاف: «إذا انقطعت الكابلات، هتتأثر كافة التعاملات والاتصالات، لكن العالم سيجد مسارات بديلة، وهيحصل تباطؤ في الخدمة لحين توفير مسارات جديدة، وهي ورقة غير مهمة زي ما الناس متخيلة».

وأوضح أن جميع دول العالم ستتأثر نتيجة الاعتماد على البنية الرقمية، مشيرا إلى أن الكابلات القادمة من آسيا تمر عبر الخليج ومنطقة بحر العرب، ثم البحر الأحمر وقناة السويس وصولًا إلى أوروبا، لافتًا إلى أن شبكة الكابلات تشبه شبكة الممرات الملاحية.

وتابع: «الكابلات دي لا تربط المعلومات في العالم، ومفيش كابل واحد لو قطعته قطعت الإنترنت في العالم، لا، هذه الشبكات مصممة ولها مسارات بديلة، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، لكن التأثير سيحمل على المسارات الأخرى، والبدائل جاهزة وستأخذ بعض الساعات، ولكن ليس لمدة طويلة كما يتصور الناس».

واختتم : «فيه حوادث بتحصل غير مباشرة من المراكب، ولكن الاستهداف المباشر بيهدد كل ما وصلت إليه البشرية، وبيتم تدميره، وهذه سابقة لا تقل أهمية عن سابقة القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي».

الانترنت كابلات بحرية إيران

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