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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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في منتدى مصر 2026.. نشأت عبدالعليم: قدّمت مقترحين لدعم المصريين بالخارج وتعزيز ترابط الأسرة

نشأت عبد العليم: قدمت مقترحين لدعم المصريين بالخارج وتعزيز ترابط الأسرة
نشأت عبد العليم: قدمت مقترحين لدعم المصريين بالخارج وتعزيز ترابط الأسرة
شيماء جمال

قال المستشار نشأت عبد العليم أحد المشاركين في منتدى مصر 2026، إنه تقدم بمقترحين جرى نشرهما ضمن أعمال المنتدى، الأول يتعلق بإطلاق برنامج وطني للدعم القانوني للمصريين بالخارج تحت عنوان «سند»، والثاني يناقش العلاقة بين الأسرة المصرية والقانون والعادات وتأثير الإعلام والسلوكيات الرقمية، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين المواطنين والقيادة السياسية بشأن خطط الدولة المستقبلية.

«سند» للدعم القانوني للمصريين بالخارج
وأوضح عبد العليم، خلال لقائه عبر شاشة التليفزيون المصري على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، أن المقترح الأول يستهدف توفير الحماية القانونية للمصريين بالخارج أينما وجدوا تقديرًا لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية، وأنهم يمثلوا «جيش مصر الثاني»، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز شعور المصريين بالخارج بمساندة الدولة لهم، وحماية حقوقهم القانونية في مختلف البلدان، ولفت إلى أن المقترح نُشر ضمن أعمال المنتدى تمهيدًا لمناقشته في جلسات الحوار المتخصصة.
وأضاف أن المقترح الثاني يتناول الأسرة المصرية في ظل التغيرات الاجتماعية وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية استعادة القيم والعادات الأصيلة التي تعزز ترابط الأسرة وتماسكها، ودعا إلى تطوير التشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والسرقات عبر الإنترنت، ووضع ضوابط لحماية الأطفال بما في ذلك تنظيم وصولهم إلى الألعاب الإلكترونية وفق ضوابط عمرية مناسبة.

وشدّد المستشار نشأت عبد العليم على أهمية تطوير قانون الأسرة المصري بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة مع إعطاء أولوية لحماية حقوق الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للرعاية عند وقوع الخلافات الأسرية، كما أعرب عن أمله في أن يصبح منتدى مصر حدثًا سنويًا يرسخ الحوار المباشر بين المواطنين والقيادة السياسية والحكومة ويتيح عرض المقترحات ومناقشة الخطط المستقبلية للدولة.

منتدى مصر 2026 خطط الدولة المستقبلية فعاليات منتدى مصر 2026

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