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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام أقل من 2000 جنيه.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع حادة على مستوي جميع الأعيرة الأمر الذي يعد فرصة للراغبين فى شراء الشبكة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون على متابعتها خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للادخار فى ظل تقلبات الأسعار.

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الذهب يتراجع 55 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 1715 جنيها

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أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت فى محلات الصاغة بدون مصنعية  انخفاض حيث بلغ عيار 24 وهو الأعلي قيمة حوالى 1954 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:- 
عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,954
عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,791
عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,710
عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,466
عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,140
عيار 12 بيع 971 شراء 977
الاونصة بيع 60,423 شراء 60,778
الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,680
الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,954,286

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب تراجع بخسارة 50 دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي أمس الجمعة، حيث رأي  المستثمرون التقرير الصادر يدل علي احتمالية رفع الفائدة بأقوى مما كان متوقع قائمة وبقوة ومهددة لبريق المعدن الأصفر الذي يتوهج في ظل الفائدة المنخفضة.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 517000 وظيفة في يناير حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ - وهو أدنى مستوى منذ عام 1969. 

وهذه الإضافة قد فاجأت  الكثيرين حيث أشار إجماع توقعات السوق إلى إضافة 185000 وظيفة جديدة فقط.

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استمرار تراجع أسعار الذهب محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 1715 جنيهًا

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أسعار الذهب والدولار اليوم السبت.. وتحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المحافظات

وكان قد انخفضت أسعار الذهب عالميا أمس الجمعة ، مع انخفاض العقود الآجلة لشهر أبريل إلى 1,875.70 دولار للأوقية ، بانخفاض 55 دولارًا في اليوم ويتطلع إلى إغلاق الأسبوع منخفضًا بنسبة 3.7٪.

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