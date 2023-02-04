الجرام أقل من 2000 جنيه.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سجلت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع حادة على مستوي جميع الأعيرة الأمر الذي يعد فرصة للراغبين فى شراء الشبكة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون على متابعتها خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للادخار فى ظل تقلبات الأسعار.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت فى محلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض حيث بلغ عيار 24 وهو الأعلي قيمة حوالى 1954 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:-

عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,954

عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,791

عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,710

عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,466

عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,140

عيار 12 بيع 971 شراء 977

الاونصة بيع 60,423 شراء 60,778

الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,680

الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,954,286

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب تراجع بخسارة 50 دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي أمس الجمعة، حيث رأي المستثمرون التقرير الصادر يدل علي احتمالية رفع الفائدة بأقوى مما كان متوقع قائمة وبقوة ومهددة لبريق المعدن الأصفر الذي يتوهج في ظل الفائدة المنخفضة.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 517000 وظيفة في يناير حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ - وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

وهذه الإضافة قد فاجأت الكثيرين حيث أشار إجماع توقعات السوق إلى إضافة 185000 وظيفة جديدة فقط.

وكان قد انخفضت أسعار الذهب عالميا أمس الجمعة ، مع انخفاض العقود الآجلة لشهر أبريل إلى 1,875.70 دولار للأوقية ، بانخفاض 55 دولارًا في اليوم ويتطلع إلى إغلاق الأسبوع منخفضًا بنسبة 3.7٪.